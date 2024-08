Neonato ricoverato per covid | non sottovalutate i rischi

Leggi tutta la notizia su italiasera

Undi 21 giorni è statoperin Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Chieti. Il piccolo, riferisce una nota dell"Azienda sanitaria abruzzese Lanciano-Vasto-Chieti, presentava difficoltà respiratorie, era disidratato e inappetente, ed è risultato positivo al tampone. Ilha risposto bene alle terapie a cui è stato sottoposto e non è stato necessario aiutarlo con un supporto respiratorio. Il dottor Diego Gazzolo, direttore della Terapia intensiva neonatale, raccomanda ai genitori "di non ignorare eventuali sintomi accusati dai bambini, facilmente attribuibili alle alte temperature, in questi giorni di caldo torrido". "È sempre preferibile – spiega – fare un test, per prudenza, perché il contagio daè tornato d'attualità".