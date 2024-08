Le mamme promuovono le ostetriche di Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il San Gerardo è il posto giusto in cui nascere, almeno stando alle neoche si sono affidate al reparto di Ostetricia del polo di cura e ricerca monzese. La struttura dell’Irccs è stata inserita all’interno di uno studio voluto dall’Istituto superiore di sanità che ha preso come punto di riferimento 18 centri parto italiani fra quelli considerati d’eccellenza. Il sondaggio puntava a capire quale fosse il "vissuto delle donne" per raccogliere suggerimenti e migliorare in prospettiva accoglienza, assistenza e qualità percepita del reparto, nell’arco dei sei mesi a cavallo dell’arrivo di una nuova vita. Sotto esame l’opinione di 320 madri, delle 3.642 che hanno concluso la gravidanza nella struttura brianzola.