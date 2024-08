Il messaggio dalla pallavolo Una Nazionale senza confini racconta il Paese reale L’orgoglio di essere italiane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) dall’inviato Doriano Rabotti Peccato che il punto della medaglia d’oro, come era accaduto nei primi due set, non lo abbia fatto Paola Egonu. Perché quella palla sarebbe atterrata dritta sul tavolino dell’europarlamentare Roberto Vannacci, magari facendo cadere i fogli con le dichiarazioni che ieri dopo la vittoria delle azzurre ha affidato alle agenzie: "Grande vittoria dell’Italia, alla prima occasione chiederò anche un autografo a Paola". Poi l’ex generale ha aggiunto anche Antropova tra le atlete che non hanno i tratti somatici tipici degli italiani, come quando per pulire una macchia finisci per allargarla, e in fondo non ha fatto altro che ribadire il vero motivo per cui l’oro delle pallavoliste azzurro è storico ben oltre idello sport.