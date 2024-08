Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 19 | Buona o cattiva condotta?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lunedì 19 agosto 2024 è andata in onda ladal titolo “?”, 19esimo episodio della primadella fiction turcaAmore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi.Amore e Vendetta –episodio 19 L’episodio si apre con un confronto teso tra Miran e Azize all’aeroporto. Mentre ripercorriamo i flashback, scopriamo come Miran abbia svelato i piani malefici di Azize. Quest’ultima, con le lacrime agli occhi, accusa Miran di volerla “perdere” a favore di Reyyan. Scosso dall’incontro, Miran si allontana. Reyyan lo raggiunge e lo consola. Successivamente, sulla terrazza, Miran viene tormentato da incubi. Reyyan esorta Miran ad ascoltare il padre riguardo alla notte della morte della madre, ma lui rifiuta categoricamente.