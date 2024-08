Gasiorowski all’Inter non riesce il golpe | c’erano i presupposti – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Inter non acquisterà Yarekdal Valencia. I nerazzurri potevano pagare la clausola rescissoria entro la fine del mercato estivo.non andrà, nonostante il grande interesse della dirigenza nei confronti del giocatore del Valencia. Ma è proprio il club spagnolo ad aver messo i bastoni tra le ruote. Infatti, l’Inter era disposta a pagare l’iniziale clausola per il giocatore del 2005 da venti milioni di euro entro la fine del mercato, ma gli spagnoli hanno deciso di prolungargli il contratto aumentando anche la clausola rescissoria. Clausola che passa da venti milioni di euro a 45: dunque inaccessibile per la Beneamata.