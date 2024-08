Chiesa inguaia la Juventus ma Inter non disposta a fare assist – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Federicolascerà la, dopo che Thiago Motta lo ha escluso dai propri piani tecnici. L’attaccante continua a piacere all’. NESSUN– Laè alla ricerca di acquirenti per. L’attaccante scaricato da Thiago Motta e dalla società è stato messo alla porta dal club, che adesso spera di ricevere circa 15-18 milioni di euro per poterlo vendere, evitando di farlo andare via a parametro zero. Ma ad oggi nessun club si è fatto avanti per prelevarlo. Infatti, sia l’che il Napoli si sono tirate indietro. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione didegliai propri rivali, che con i soldi disperano di andare a chiudere per Nico Gonzalez e Koopmeiners. Suocchio allora all’ipotesi Roma.e i possibili sviluppi futuri: l’tenta lo Zielinski bis PIANO – Il procuratore diFali Ramadani mantiene vari contatti.