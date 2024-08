Alvaro Morata e Alice Campello l’annuncio clamoroso | Ci separiamo una decisione dolorosa Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Milano – Un fulmine a ciel sereno per una delle coppie storiche del mondo del calcio:e la mogliesi separano., congiunto, è arrivato come sempre più spesso accade per i personaggi pubblici, attraverso i social. Il neo calciatore del Milan e imprenditrice digitale del settore moda, 29 anni, hanno condiviso la stessa storia su Instagram spiegandosta accadendo. La coppia, sposata da 2017, ha quattro bambini. Il messaggio social non lascia spazio a dubbi: "Dopo un po’ di riflessione, io eabbiamo deciso di separarci – ha scritto il calciatore spagnonolo -. Un rapporto meraviglioso fatto di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati tantissimo”.