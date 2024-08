Re Carlo l’improvviso messaggio alla nazione che nessuno si aspettava | lacrime e rabbia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) Reha inviato un, si è trattato di un episodio molto delicato e sentito che ha lasciato tutti senza parole. Non è un momento sereno questo per la Royal Family che deve fronteggiare condizioni molto delicate, dmalattia agli impegni pubblici, dai problemi del Paese alle questioni affini e le speculazioni internazionali. Dopo un primo silenzio sulle condizioni di Ree Kate Middleton è apparso chiaro che l’unica via era quella dell’onestà. Ree ilpoteva immaginarlo (cityrumors.it) Foto AnsaI giornali di tutto il mondo avanzavano le teorie più disparate sui motivi della loro assenza. L’aver fatto chiarezza ha certamente dato una spiegazione valida e fermato l’incessante dibattito ma ha comunque aperto una vera e propria crisi per la Monarchia inglese.