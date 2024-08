Prima categoria Parte la stagione dell’Avis Montecalvo | Obiettivo promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) È cominciata il 5 agosto la preparazione, squadra iscritta al campionato di. Il direttore sportivo, Marco Vecchietti, spiega gli obiettivi per l’annata 2024/25: "Abbiamo una rosa competitiva che ci permette di puntare in alto. Certo, dopo il secondo posto della scorsa, che ha lasciato l’amaro in bocca, senza mezzi termini dico che puntiamo alto, pur rispettando tutte le contendenti che si sono rinforzate, in primis Acqualagna, Mondolfo e Major. Sarà molto dura, ma l’rimane vincere".