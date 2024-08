Miss Sud alla Festa della Montagna di Perdifumo la seconda tappa del concorso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) Mentre il viaggio diPadania si è interrotto nel 2012, ilnazionale nato in sua contrapposizione, per eleggere la più bella del Mezzogiorno, va avanti e festeggia 15 anni. Dopo la primaa Vibonati, prosegue il tour diSud, il beauty contest ideato da Gino Stabile, durante il quale, come sempre, alta moda, glamour, bellezza e spettacolo sfilano insieme in passerella. L’appuntamento è fissato per martedì 13 agosto in Piazza Municipio a: qui, affascinante borgo ricco di storia e di cultura che sorge sulle pendici nord-ovest del MonteStella, nel cuore del Cilento Antico, alle 21.30, laprovinciale delche valorizza la bellezza, intesa anche in termini di valori e tradizioni del Mezzogiorno. La serata si inserisce nell’ambito59esima edizione, organizzata dPro Locoe Frazioni.