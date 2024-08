LIVE Cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | sfilano gli atleti allo Stade de France!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30 ECCO GLI AZZURRI! Medaglie al collo per chi è riuscito a conquistare il podio, l’Italia ha chiuso con 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, nono posto del medagliere (settimo per numero di medaglie) davanti alla Germania, superata proprio quest’oggi grazie all’oro conquistato dall’Italvolley femminile di Julio Velasco. 21.25 Si dispongono a ellisse intorno alla scenografia principale i portabandiera di tutti i paesi partecipanti mentre dal tunnel dello stadio entrano progressivamente tutti glidei giochi. 21.20 Entrano nello stadio tutti i portabandiera dei paesi che non sfileranno in ordine alfabetico come nelladi apertura. Ecco Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, argento e bronzo nei 1500 e 800 stile libero di nuoto il primo, oro con la spada femminile a squadre di scherma la seconda. 21.