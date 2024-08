La sinistra usa Egonu come clava contro la destra il video che la smaschera | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024)ti sbagli? Lasale sul carro dell'Italvolley femminile, che alle Olimpiadi di Parigi ha conquistato una straordinaria medaglia d'oro battendo 3-0 gli Stati Uniti, e usa la sua giocatrice simbolo, Paola, per attaccare il governo di centro. "Ci siamo emozionati attaccati a un telefonino per seguire la finale di volley femminile Italia-Usa a Parigi. Lo so che faccio un torto alle altre atlete e a lui, al magico Julio Velasco, maestro di vita e di sport, ma pensando ai nostri patrioti pubblico volentieri la foto di Paola. Orgoglio d'Italia", scrive sui social Sandro Ruotolo, europarlamentare del Partito democratico. Insomma, la pallavolista azzurra, nata in Italia da genitori nigeriani, viene usata" politica. A fare eco al giornalista, a lungo al fianco di Michele Santoro nelle sue trasmissioni, è il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.