Gf Vip nuovo flirt per Dayane Mello? Gli indizi social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 11 agosto 2024)amore per? Stando ad alcune segnalazioni che stanno facendo il giro del web, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip avrebbe una nuova frequentazione. Alcune storie pubblicate dall’ex Vippona su Instagram non sono passate inosservate ai fan. I più attenti fra l’altro sono riusciti a risalire all’uomo, inviando gli screen a Deianira Marzano. Gli utenti hanno notatoe il suo presuntoamore condividere la stessa location e la stessa bottiglia di vino. Si tratterebbe di Christopher King, imprenditore. Segnalazioni che andrebbero comunque prese con le pinze in quanto l’identità dell’uomo non è stata ufficializzata, né tantomeno sono arrivate conferme da parte della modella brasiliana.