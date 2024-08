Funerale Fausto Pinna le parole della compagna Iva Zanicchi durante la celebrazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Lesmo – Si è tenuto venerdì 9 agosto nella chiesa di Santa Maria Assunta a Lesmo ildi, compagno storicocelebre cantante e conduttrice Iva, produttore discografico, è scomparso all’età di 74 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni, lasciando un grande vuoto nella vita, con cui ha condiviso 37 anni di amore.la cerimonia, che si è svolta in un clima di profonda commozione, Ivaha rivolto un ultimo, toccante saluto al compagno. Le suehanno espresso tutto il dolore per la perdita di colui che ha definito “l’amoresua vita”. Il tumore, contro cuiha lottato per anni, ha purtroppo avuto la meglio dopo una prima guarigione seguita da una ricaduta che i medici non sono riusciti a contenere.