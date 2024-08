Fabula dal 28 agosto a Bellizzi il Festival che #salvalanima Tra gli ospiti Morfuco e Tonico70

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024), luogo di racconti e storie, ma anche passerella per il jet set dello spettacolo, della musica e del mondo social, dei big della vita reale, dei campioni paralimpici e di tutte quelle personalità che possano essere un faro nella vita delle nuove generazioni. Ragazzi che hanno necessità di puntare su esempi e valori sani, come l’amicizia che, da quattordici anni, nel Comune più giovane d’Italia si rinsalda rendendoli protagonisti, offrendogli occasioni di formazione e crescita, rafforzando le loro idee, a volte inespresse. È lo scambio umano del Premio, l’iniziativa culturale, spazio libero per la creatività, nato nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, realizzata con il patrocinio del Comitato Paralimpico Italiano e Comune di, in programma dal 28al 2 settembre, tra l’Arena Troisi, l’Aula Consiliare e l’area spettacolo di