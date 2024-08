Corpo senza vita recuperato nel fiume Serchio Scattano le indagini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Lucca, 11 agosto 2024 –nelildi un 29enne di origini magrebine. Ancora non è nota la causa del decesso, ledella polizia sono in corso per chiarire le dinamiche della tragedia avvenuta nella zona di via della Scogliera, a Nave. Un tratto dove la corrente è molto forte e il fondale del corso d’acqua, molto fredda rispetto alle temperature esterne, imprevedibile. Sul posto al momento del ritrovamento, avvenuto domenica 11 agosto intorno alle 10, polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118.