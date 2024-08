Corea del Nord nuovo lancio di palloni spazzatura verso Sud

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 11 agosto 2024) (Adnkronos) – Dopo due settimane di stop, Pyongyang ha ricominciato a lanciarecarichi diladel Sud. Come confermato dallo stato maggiore congiunto di Seul, ladelne avrebbe lanciati circa 240, una decina dei quali atterrati in territorio sudno. Per l'agenzia di stampa ufficiale sudna Yonhap, i palloncini L'articolodeldiSud proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.