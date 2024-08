Attacco di panico a L’Isola dei Famosi per Alessandra Drusian | Cosa mi dissero gli autori

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024) I fan dedeimolto probabilmente si ricorderanno dell’diavuto dain Honduras durante una prova in mare con Cristina Scuccia. Si trattava di un percorso a ostacoli in mare aperto che ha visto vincere l’ex suora perché la cantante nel bel mezzo della prova si è bloccata a causa dell’ansia. Intervistata dal portale NewGenZ laha così raccontato quell’esperienza: “Prima di sapere di dover fare quel gioco in mare, ho chiesto alla produzione: ‘Scusate, ma li si tocca?‘ e loro ‘Sì sì, tranquilla, si tocca‘. Quindi io sono andata tranquilla. Fiducia per fiducia per me era ok. Premetto che io i giochi non li volevo fare perché per me erano pericolosi, perché non c’erano reti di protezione, alla fine ti facevi sempre male quando facevi i giochi. Insomma, alla fine mi capita quel gioco.