Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 18 | 30

(Di sabato 10 agosto 2024) NOTIZIARIO 10 08.24 ORE 18.20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA AD APRILIA IN VIA NETTUNENSE CODE ALTEZZA PARCO DEI MILLE DIREZIONE PONTINA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA A SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO ALTEZZA VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral