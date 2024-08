Roma arrestati due uomini per furto in un bar

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) Cronaca di– I Carabinieri sorprendono due persone mentre rubano all’interno di un bar a. Nella mattinata del 10 agosto, i Carabinieri della StazionePiazza Bologna hanno arrestato due, di 44 e 22 anni, sorpresi a rubare all’interno di un bar in via Padova,. I due, entrambi cittadini rom con precedenti specifici, sono stati colti in flagrante: uno dei due era fuori dal locale, intento a maneggiare un piede di porco davanti alla saracinesca danneggiata, mentre l’altro era già all’interno, dove aveva appena prelevato denaro dalla cassa e un tablet. L’arresto è stato convalidato dalle autorità, con l’accusa diaggravato in concorso.