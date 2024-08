Re Carlo ultime notizie | Camilla contraria alla rivelazione della malattia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 agosto 2024) La Regina? Non era proprio entusiasta all’idea di condividere i dettagli sulladi Re: è questo quanto si apprende dall’ultima indiscrezione in salsa Royal. Siamo stati abituati, del resto, a un altro tipo di comunicazione. Qualcuno forse ricorda la filosofiaRegina Elisabetta II, “Never complain, never explain”, ovvero “mai lamentarsi, mai spiegare”. Ci ha creduto finofine, quando, pochi giorni prima di morire, ha incontrato la Prima Ministra britannica, e il mondo non sospettava minimamente dei suoi problemi di salute.eradi ReChe Resognasse una Monarchia diversa, tutti lo sapevano (e se lo aspettavano) a Palazzo. L’eterno Principe è spesso stato in disaccordo con alcune scelteRegina Elisabetta.