Orrore in autostrada | 10 auto coinvolte e feriti alcuni gravissimi Soccorsi sul posto strada chiusa e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Un incidente, che ha coinvolto complessivamente dieci, è avvenuto poco prima delle 9 nel tratto a tre corsie dell’A4, tra Meolo e San Doná in direzione Trieste al chilometro 424. Sarebbero cinque i. Sulelisoccorso, vigili del fuoco, poliziale e personale distrade Alto Adriatico. Cinque i chilometri di coda nel tratto dove si sta facendo defluire ilsulla corsia d’emergenza. Il personale distrade Alto Adriatico, in sinergia con la poliziale, ha chiuso il tratto tra Meolo e San Doná in direzione Trieste predisponendo l’uscita obbligatoria a Meolo per chi proviene da Venezia, a seguito dell’incidente avvenuto poco prima delle 09,00 che ha coinvolto complessivamente dieci vetture. >> “Sposi bagnati, sposi fortunati”.