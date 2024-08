Allerta rossa per il caldo in 14 città nel week-end | le previsioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 agosto 2024) Le ondate di calore sembrano essere diventate la nuova normalità. Durante questo-end prima di Ferragosto le temperature saranno particolarmente alte, con punte oltre i 40 °C. Nella giornata di sabato ben 10avranno il bollino rosso di rischio per le alte temperature. Domenica l’emergenza si estenderà a 14 centri urbani. Ilinteresserà tutta l’Italia, dove non sono previsti sono bollini verdi. Stando allemeteo, dunque, si tratterà del piùfine settima dell’anno fino ad ora, per un agosto che sembra intenzionato a diventare uno dei mesi più bollenti vissuti dall’umanità. Per ora il primato spetta a luglio 2023, seguito da luglio 2024. L’aria della Terra ha raggiunto mediamente in quei mesi, rispettivamente, i 16,95 °C e i 16,91 °C.