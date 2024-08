10 agosto in Emilia Romagna | le stelle cadenti i desideri e le lacrime di San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Bologna, 102024 – Non è vero, ma ci credo. Chi non ha mai espresso uno, almeno una volta nella vita, subito dopo aver visto una stella cadente? Stiamo parlando di una tradizione che tra origini nell’antichità del genere umano. In un passato remoto si pensava infatti che il nostro destino fosse scritto negli astri del cielo. Secondo gli antichi, osservare una stella cadente significava che il destino di un bambino stava per cambiare. Da qui viene la tradizione di esprimere uno, affinché anche la propria storia cambiasse e ci fosse la possibilità di realizzare un sogno. Tuttavia questa tradizione è legata all’etimologia della stessa parola ‘o’. Il termine deriva dal latino ed è composto dalla preposizione de-, che ha un’accezione negativa, e dalla parola sidus, che significa ‘stella’.