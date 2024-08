Venezuela | dissidente arrestato dopo appello a Meloni il sostegno della politica Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. () - Il governo italiano interviene sul caso del deputato di opposizioneno Williams Davila,poche orel'intervista rilasciata all'nella quale lo stesso parlamentare si è appellato alla premier Giorgiaper chiedere ildell'Italia, denunciando la repressione del regime di Nicolas Maduro a seguito delle contestatissime elezioni politiche del 28 luglio. "Il regime lo ha sequestrato illegalmente in piazza attraverso i collettivi. Non abbiamo più notizie circa le sue sorti, siamo in costante contatto con la sua famiglia e con gli amici dell'opposizionena", l'allarme lanciato stamane da Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman (di cui Davila è membro) e uno degli ultimi a sentire telefonicamente il politicono.