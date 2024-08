Schlein e Conte cancellano il Venezuela dalla carta geografica Donzelli | Grave silenzio sull’arresto del dissidente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Insta accadendo di tutto tra proteste e disperazione in un’ escalation di repressione. Il volto duro del presidente comunista Maduro si è rivelato ancora una volta dopo l’arresto del deputatono Williams Dávila. Figura di spicco dell’opposizione anti-Maduro, è stato prelevato a Caracas poche ore dopo aver rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa italiana Adnkronos. Nella quale aveva chiesto espressamente alla premier Meloni il supporto del governo italiano alla causa democratica. Di Dàvila non si sa nulla. Nel suo intervento, Dávila aveva esortato il governo italiano e la premier, in particolare, a fare pressione sul Consiglio Nazionale Elettorale affinché rivelasse i verbali elettorali ufficiali.