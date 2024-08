Rimini ancora un rinnovo Langella scrive 2027

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Prima Ubaldi, poi Garetto e ora anche Christian. Biancorosso fino al. Il centrocampista toscano giura amore alper altre due stagioni, silenziando così tutte le sirene di mercato. Perché, arrivato in Romagna la scorsa estate e quasi sempre in campo nello scorso campionato, in questo mercato estivo è spesso stato al centro di ipotetiche trattative che lo avrebbero voluto lontano dal biancorosso. Ildel contratto con il, quindi, mette la parola fine facendo di, anche la prossima stagione, un irrinunciabile del centrocampo biancorosso. Sempre in quel ruolo di regia che anche la scorsa stagione era stato disegnato per lui da mister Troise. Ildinon chiude le piste di mercato in Piazzale del Popolo in quel centrocampo che, da qui alla fine delle trattative, potrebbe regalarequalche sorpresa.