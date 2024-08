Questo meme sul sistema giudiziario nel Regno Unito è fuorviante

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il 7 agosto 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede lo screenshot delle foto segnaletiche di tre uomini (due bianchi e uno dai tratti somatici più scuri), accompagnate dalla loro descrizione. Il testo afferma che il primo uomo è stato condannato a 15 settimane di carcere per aver pubblicato «un commento razzista su Facebook», il secondo è stato condannato a 24 mesi di carcere per aver venduto «adesivi anti-immigrazione», e il terzo è stato condannato a 180 ore di servizi sociali senza carcere per aver «ripetutamente violentato» una bambina di 12 anni. Il post si riferisce al falso mito secondo cui i “manifestanti” bianchi di estrema destra siano vittime di undi “polizia a due livelli” che li tratta più duramente a causa della loro pelle bianca e delle loro opinioni politiche.