Perchè Nunzia De Girolamo assente a Estate in Diretta | il motivo

(Di venerdì 9 agosto 2024)inha avuto una puntata particolare giovedì 8 agosto 2024, e lo stesso si ripeterà nella puntata odierna di venerdì 9 agosto, quando Gianluca Semprini si è trovato a condurre in contenitore da solo. La sua co-conduttrice,De, non ha potuto partecipare a causa di un'improvvisa influenza. L'apertura della puntata ha visto Gianluca Semprini al centro dello studio, annunciando l'assenza della collega con queste parole: "Buon pomeriggio senzache mi ha lasciato da solo Oberata dagli impegni e colpita da un terribile mal di gola Le mandiamo un bacione, speriamo di vederla prestissimo". Questo annuncio ha subito catturato l'attenzione del pubblico, abituato a vedere i due conduttori insieme. A sorpresa, Gigi Marzullo è entrato in studio per fare compagnia a Semprini, aggiungendo un tocco di leggerezza con una battuta.