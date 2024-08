NFT qual è il loro futuro? Arriva il docufilm What the Punk! 

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 9 agosto 2024) È una delle forme d’arte più controverse degli ultimi vent’anni e un mercato estremamente volatile, ma è anche un argomento attuale, una immensa opportunità di monetizzazione e un vero e proprio status symbol. Parliamo di NFT, Non Fungible Token, al centro di un docu-film in onda su arte.tv dal titolo “the Punk!”, co-prodotto dal collezionista italiano famoso in tutto il mondo, TokenAngels, che racconta storie di creatori e artisti nel mondo degli NFT, l’ascesa impetuosa e la conseguente crisi disastrosa. “the Punk!”, ascesa e declino degli NFT La narrazione si concentra su Matt Hall e John Watkinson, due programmatori che nel 2017 hanno creato i CryptoPunks, avatar digitali unici generati casualmente e distribuiti gratuitamente sulla blockchain, che hanno raggiunto volumi di scambio miliardari entrando nella storia dell’arte digitale.