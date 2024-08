Mara Venier operata per la seconda volta all’occhio | Magari fosse cataratta…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non è stata l’estate che desiderava,, che nel giro di poche settimane si è dovuta sottoporre a due delicati interventi chirurgici. La storica conduttrice Rai, infatti, si era giàlo scorso 16 luglio, quando si è mostrata con una benda su un occhio a causa di un possibile intervento alla cataratta. Ieri, invece, è arrivato un nuovo aggiornamento. Ed è sempre sui social che la ‘Zia d’Italia’ ha voluto rassicurare i suoi fan: in piedi, con la testa poggiata alla spalla del medico, una bendadestro e uno splendido sorriso. “La mia estate secondo intervento – scrive– grazie di cuore al prof. Andrea Cusumano e a tutto il suo staff”. La conduttrice di Domenica In, però, non ha dato molte informazioni circa il suo stato di salute.