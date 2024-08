Mafalda sta per sbarcare su Netflix con una serie animata da Emmy

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fan di, c'è una grande novità!sta preparando una nuovabasata sui fumetti creati dal grande Quino per portare l'astuta e ribelle ragazzina in streaming con un'opera destinata non solo a deliziare tutti coloro che sono cresciuti leggendo le storie del mitico fumettista argentino, ma anche ad agganciare un'intera nuova generazione che ancora non le conosce. Non poteva esserci novità migliore, visto che una delle qualità più stupefacenti del lavoro di Quino è proprio la sua capacità di rimanere sempre attuale. Nonostante sia stato scritto decenni fa, i suoi acuti commenti sulla situazione mondiale sembrano, purtroppo, scritti ora. Se c'è una cosa diè che, a prescindere dal momento in cui ammiri i suoi fumetti, troverai sempre qualcosa che ti colpisce, ti fa riflettere e, soprattutto, ti fa ridere di gusto.