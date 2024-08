LIVE – Finale Individuale con Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri ginnastica ritmica Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alle 14:30 di oggi, venerdì 9 agosto,saranno tra le protagoniste delladel concorsodiai Giochi Olimpici di. Per la prima volta due individualiste azzurre hanno trovato l’accesso all’ultimo atto delle Olimpiadi e la sola qualificazione non basta allaitaliana in una rassegna a cinque cerchi già storica dopo i successi dell’artistica.infatti si presenta incon il primo punteggio (139.100) davanti alla campionessa del mondo in carica Darja Varfolomeev (136.850) e alla bulgara Boryana Kaleyn (136.450), unica bulgara invista l’eliminazione a sorpresa di Stiliana Nikolova, campionessa europea in carica, rimasta fuori dalla top ten a cinque cerchi con il suo 127.700. Perc’è il nono punteggio con 129.250.