Junts ' Puigdemont è di ritorno a Waterloo'

(Di venerdì 9 agosto 2024) Carlesè "di", la località belga in cui si era stabilito dopo il tentativo secessionista di cui fu protagonista quando era governatore della Catalogna nel 2017: lo ha dichiarato Jordi Turull, segretario generale del suo partito (per Catalunya) in dichiarazioni alla radio catalana Rac1. Lo stesso Turull, che ieri mattina è stato insieme adurante la sua apparizione lampo a Barcellona, è invece rientrato in Catalogna dopo aver trascorso la notte nel sud della Francia, secondo quanto ha spiegato. Il segretario generale diha anche rivelato di aver cenato con"martedì sera" a Barcellona: nonostante un mandato di cattura nazionale a suo carico, l'ex governatore si trovava quindi in territorio spagnolo già oltre 24 ore prima del momento in cui è comparso in pubblico.