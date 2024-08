Hit Parade | Anna ancora supera tutti in classifica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nuova settimana, nuovastilata dai dati Fimi/Gfk. Solo una nuova uscita tra gli album e situazione abbastanza stabile tra i singoli. L’estate volge verso le battute finali, ma le vendite restano con numeri abbastanza regolari. Le prime dieci posizioni delle classifiche non subiscono grandi stravolgimenti. Mentre ci prepariamo ad affrontare le ultime settimane dell’estate, ormai il pubblico ha anche decretato le colonne sonore di questa calda stagione. Non manca però qualche nuova uscita verso la chiusura della stagione. La situazione in, in generale, tra album, vinili e singoli è comunque rimasta abbastanza stabile. In vetta allai rappere Geolier, foto Ansa – VelvetMagPer la quinta settimana consecutiva èuna volta, a piazzarsi al primo posto delladegli album più venduti con Vera Baddie.