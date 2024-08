Funghi il controllo salva la vita Troppi non sanno riconoscerli e uno su tre non è commestibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vomito, crampi, dissenteria, poi il coma. Un pensionato di 77 anni ha rischiato di morire due volte per aver mangiatovelenosi. Li ha raccolti lui stesso. La prima volta è stato male subito dopo aver cucinati e mangiati, la seconda volta a distanza di alcune settimane, a causa delle complicanze della grave intossicazione, in seguito alle quali è rimasto ricoverato sospeso tra lae la morte per giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Merate prima di riprendersi. Con lui sono finiti in ospedale anche alcuni familiari con cui aveva condiviso i. Solo l’anno scorso in provincia di Lecco si sono registrati 2 casi di intossicazione da, con il coinvolgimento di 6 persone, 8 casi in tutti i paesi della provincia di Monza e del Lecchese che fanno capo all’Ats della Brianza, per 12 persone in tutto.