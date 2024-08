Destinazione finale Velasco vede il sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) ITALIA 3 TURCHIA 0 (25-22, 25-19, 25-22) ITALIA: Sylla 12, Danesi 6, Egonu 24, Bosetti 5, Fahr 9, Orro 1, De Gennaro (L), Antropova 5, Cambi, Giovannini, ne Lubian, Omoruyi. All.. TURCHIA: Sahin 4, Karakurt 3, Gunes 6, Vargas 17, Baladin 4, Erdem 7, Orge (L), Diken 4, Cebecioglu 7, ne Ozbay, Kalac, Aydin. All. Santarelli. Arbitri: Maroszek, Myoi Note: durata set 25’, 25’, 32’ tot 1h22’. VOLLEY dall’inviato 28 anni sono un figlio che ha l’età per sposarsi, sono una condanna ad aspettare sulla porta sperando che il destino ti faccia una grazia. Sono 10.234 fogli del calendario che il vento si porta via e tu sei lì che ti chiedi se ti ricapiterà quell’occasione che hai sprecato. Sì, caro Julio, sì Lollo Bernardi. L’occasione ricapiterà, domenica alle 13 sotto un cielo di Parigi che sembra davvero una città dell’amore, oggi.