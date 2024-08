David Lynch annuncia che non potrà più dirigere di persona

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il regista e autorerivela di non poter piùprogetti dia causa di una malattia. Attivo dagli anni ’60,è noto come uno dei registi più creativi e artistici della sua generazione. Tra le opere dici sono innumerevoli opere acclamate dalla critica come Eraserhead, Mullholland Drive, Blue Velvet e Twin Peaks. In un intervista con Sight and Sound,hato che non sarà più in grado diprogetti dia causa di una diagnosi medica. “Ho fumato per così tanto tempo, e quindi sono costretto a casa, che mi piaccia o no. Non posso uscire. E posso camminare solo per una breve distanza prima di rimanere senza ossigeno.” Ha detto il regista. “Fumare era una cosa che amavo tantissimo, ma alla fine mi ha colpito.