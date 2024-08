Cos’è la skipcare e perché è sostenibile

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo la skincare è in arrivo la così detta, almeno stando alle nuove tendenze proposte da TikTok e, soprattutto dalla generazione Z. M di cosa si tratta effettivamente? Oltre ad essere una nuova tendenza che sta appassionando soprattutto i più giovani, cons’identifica un nuovo stile di cura della pelle che, però, come dice sul nome stesso, tende a saltare alcuni passaggi. La parola d’rodine di questa beauty routine, dunque, è skippare o bypassare lanciando una cura della pelle più breve e basata solo sui prodotti essenziali. Una nuova filosofia che sembra venire incontro ai più pigri ed anche a chi non ha una grande disponibilità economica. In tutto questo, poi, la pelle sembra trovare un incredibile giovamento, non essendo sovraccaricata di prodotti.