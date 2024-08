Calcio trionfo della Spagna alle Olimpiadi | vittoria in finale contro la Francia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un’altracalcistica: dopo Euro 2024 anche lasi è trasformata in un. L’ultimo attoi padroni di casasi è conclusa con uno scoppiettante 3-5. A passare in vantaggio sono stati gli uomini di Thierry Henry, che hanno segnato il primo golpartita con Enzo Millot all’11° del primo tempo. Fermin Lopez, però, sette minuti più tardi ha riequilibrato il risultato, ribaltandolo del tutto al 25°. La rimonta è stata completata, poi, da Alex Baena, al 28° e sul punteggio di 3-1 per lasi è andati negli spogliatoi. Lo scatto d’orgoglio dei Bleus è arrivato effettivamente nella seconda frazione: ad accorciare le distanze, al 78°, ci ha pensato Maghnes Akliouche, mentre su rigore è arrivato il pareggio, al 93°, di Jean-Philippe Mateta.