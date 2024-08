Acque minerali esposte al sole maxi sequestro a Caserta E uno studio rivela | 14 marchi su 18 contengono pesticidi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Erano stoccate in un piazzale esterno limitrofo all’attività di rivendita edalla insolazione diretta dei raggi solari le 456 confezioni di diversidisequestrate dai carabinieri a Teverola, nelno. I militari appartenenti al Nucleo carabinieri Forestale di Marcianise hanno denunciato all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, il legale rappresentante della società che gestisce la rivendita all’ingrosso di alimenti e bevande per il reato di detenzione in cattivo stato di conservazione di confezioni d’acquadestinate alla vendita. Perché lenon possono esserealLa maggior parte delle bottiglie d’acqua che si trovano sugli scaffali dei supermercati sono fatte di un tipo di plastica chiamata polietilene tereftalato, o PET.