Tutto dopo Ferragosto Proietti prende tempo per la grande decisione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Stefaniacomunicherà la propriasulla candidatura a presidente della Regione fra otto giorni. Venerdì 16, infatti, è il giorno stabilito in cui la sindaca di Assisi (noché presidente della Provincia di Perugia) ha convocato i vertici della coalizione che le ha chiesto di candidarsi. E in quella occasione farà conoscere le proprie intenzioni e scioglierà dunque la riserva in maniera definitiva. I rappresentanti del Campo larghissimo che la sostiene sono ottimisti efa pensare che il suo sarà un "sì", nonostante le incertezze e qualche ostacolo che sono via via spuntati da un mese a questa parte, da quando cioè il Patto Avanti ha deciso di designarla. Logica vuole, mormora più d’uno a microfoni spenti, che se fosse stato un "no, grazie non mi candido",lo avrebbe comunicato senza la necessità di ulteriori rinvii.