Segnaletica quasi un milione per il cambio look

La giunta comunale ha infatti approvato il progetto che riguarda l'affidamento di lavori di manutenzione per lain maniera complessiva con un importo stimato di circa 800mila euro. L'accordo avrà validità di quattro anni e l'affidamento riguarderà la fornitura e posa in opera diverticale, il tracciamento ed esecuzione di ogni tipo diorizzontale ma anche altri interventi pertinenti che si dovessero rendere necessari di volta in volta. Nella casistica rientrano anche i lavori eseguiti in urgenza ed emergenza accanto agli interventi programmati che saranno pianificati congiuntamente alla Direzione dei Lavori. In particolare, le tipologie di intervento previste sono quattro: la prima è quella dell'emergenza con il lavoro che deve essere iniziato entro un'ora dal ricevimento dell'ordine.