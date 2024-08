Scuole l’innovazione è in cantiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’estate, come noto, rifà il trucco alle, complice il periodo di vacanza, e oltre a quelli che rimetteranno in sesto la viabilità nella zona del polo scolastico, sono diversi i lavori in corso sulle strutture di proprietà comunale. Il punto della situazione lo hanno fatto, constatando di persona lo stato di avanzamento dei cantieri, il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’assessore ai lavori Pubblici, con delega al Pnrr, Maria Raffaella Pennacchia. Tre, nel dettaglio, i cantieri oggetto delle attenzioni di sindaco e assessore, e tutti e tre figli, come noto, dai finanziamenti ottenuti, sotto la precedente Amministrazione, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.