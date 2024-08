Scuola Pro Vita Famiglia | Bene Valditara su educazione civica adesso stop a progetti gender e carriera alias

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) - 8 agosto 2024. Contrasto all'utilizzo di ogni tipo di droga, lotta alle dipendenze, anche tecnologiche, rispetto delle donne e soprattutto rafforzamento del primato dell'essere umano su ogni concezione ideologica. Esprimiamo soddisfazione per l'adozione di questi punti all'interno delle nuove Linee Guida per l'insegnamento dell', presentate dal ministroe che saranno in vigore già dall'anno scolastico 2024/2025 che sta per iniziare.