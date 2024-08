Rischio attentato Isis Cosa sappiamo dei concerti di Taylor Swift annullati a Vienna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) Questa sera sarebbe stata la prima delle tre date previste dell’Eras tour della cantante. Ma le autorità locali hanno sventato un piano terroristico che aveva come obiettivo molto probabilmente proprio una delle tre serate del tour mondiale. La cantante statunitense solo due giorni fa aveva dato appuntamento nella capitale austriaca ai suoi fan da Varsavia, ma gli organizzatori deiieri sera, preso atto dell’annuncio della polizia, hanno annullato gli spettacoli dell’8, 9 e 10 agosto allo stadio Ernst Happel. Dove si attendevano 65mila persone per data e almeno 22 mila in città per l’evento. GLI ARRESTI La memoria va al 22 maggio del 2017 a Manchester dove al termine del concerto della cantante Ariana Grande ci fu un attacco suicida che provocò 23 morti (incluso l’re) e 250 feriti, rivendicato dallo Stato Islamico () il giorno dopo.