Perdite occulte è l’ora di dire basta Lavori all’acquedotto | ecco dove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) A Montemurlo agosto non è tempo di ferie. Via aidi sostituzione di vari tratti delle tubature dell’acquedotto comunale a cura di Publiacqua. Si tratta di interventi voluti dal Comune per mantenere in piena efficienza il sistema idrico cittadino e per combattere le. Le strade che sono coinvolte daidi sostituzione delle tubature sono via Leoncavallo, via Casini e via Verdi nella zona di Fornacelle. Il termine deiè previsto per settembre, dopo la sistemazione delle condutture sarà necessario provvedere alla messa a pressione e al collaudo dell’opera. Una volta concluso l’intervento, le strade coinvolte saranno completamente riasfaltate. Sempre a settembre sarà sarà rifatto completamente l’asfalto anche in via Scarpettini, interessata nei mesi scorsi daidi sostituzione ed rinnovo dell’acquedotto .