Parigi 2024 Apprensione Lyles | bronzo nei 200 e in carrozzina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (askanews) – Non riesce a Noah, oro dei 100 a, la doppietta con i 200. La medaglia d’oro della gara sprint è stata vinta da Letsile Tebogo, del Botswana in 19.46: Argento all’americano Kenneth Bednarek (19.62),al suo connazionale(19.70). Il campione olimpico dei 100 si è però inginocchiato a fine gara, mostrando difficoltà respiratorie, ed è stato soccorso dai medici che dopo averlo fatto sedere lo hanno portato fuori dalla pista in. L'articolonei 200 e inproviene da Ildenaro.it.