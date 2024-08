Omar Bassi morto a 23 anni forse per le conseguenze di un pestaggio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)a 23mentre è in vacanzaper ledi unin un locale Sono ancora da chiarire i contorni della vicenda che ha portato alla morte un giovane di 23. Si tratta di, deceduto dopo un malore mentre era in vacanza in Calabria. I famigliari del giovane vogli conoscere la verità intorno al decesso e denunciano ilcheavrebbe subito in un locale del Varesotto dove alcuni uomini della sicurezza per placare una lite avrebbero sferrato pugni che hanno colpito anche il 23enne. «Erano cinque contro uno, lo hanno massacrato mentre altri tenevano lontani tutti noi. Una scena terribile», ha raccontato la cugina del ragazzo al quotidiano “La Prealpina”.