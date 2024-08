Lucchese - La disavventura dell’ ex Incidente a D’Urso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Brutta avventura l’altra sera per l’ex centravanti rossonero Francesco, investito da un’autovettura a Porta Elisa, non lontano dal "teatro" che ha visto le sue gesta (in coppia con Beppe Novelli) nell’attacco rossonero che duellò a lungo con la Spal per la conquista della serie "B" (poi sfumata) nel 1978. Inizialmente le condizioniex bomber sembravano gravi. Poi, invece, nel corso delle ore, sono migliorate, tanto da poter ricevere anche la visita di due ex compagni: Lucio Nobile, terzino sinistro di quella magicae Massimo Morgia (stopper di quella squadra), oggi responsabile del settore giovanile rossonero. Agli auguri di una pronta guarigione.